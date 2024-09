So würde unser Reporter aufstellen Mit diesem Personal könnte Fortuna die Fürther überraschen

Nach dem Rheinderby gegen den 1. FC Köln ist vor dem nächsten Spiel in der Zweiten Liga. Dort tritt der Tabellenführer Fortuna bei der SpVgg Greuther Fürth an. Die Mannschaft von Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune weiß, was sie dort am Freitagabend ab 18.30 Uhr erwartet. Deshalb überlegt natürlich auch der 50-Jährige, welche Anfangsformation er ins Rennen schickt.