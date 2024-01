Im Trainingslager in Marbella Mit diesem Handicap hat Fortuna-Trainer Thioune zu kämpfen

Zunächst war bei Ginczek nach der ersten Übungseinheit nur von einer Vorsichtsmaßnahme die Rede, die dauert jetzt allerdings bis heute an. Immerhin: Er hatte am Freitag Fußballschuhe in der Hand. Selbstredend wäre es für Thioune eminent wichtig, mehr Optionen auf dem Platz zu haben. So wird seine Arbeit jedenfalls nicht erleichtert – schon gar nicht mit Blick auf das erste Testspiel am Freitag gegen NEC Nijmegen (15 Uhr, Livestream auf Fortunas Videochannel bei Youtube).