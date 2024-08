Auftakt gegen Darmstadt Mit diesem Gefühl startet Fortuna-Trainer Thioune in die neue Saison

Für Daniel Thioune ist Mangelverwaltung durchaus zu einer Aufgabe geworden, die ihm in Düsseldorf vertraut geworden ist. Und so hätte es ihm wohl auch niemand krumm genommen, wenn er angesichts von gleich einer Reihe von Ausfällen und Abgängen in den vergangenen Tagen und Wochen ernüchtert wäre. Doch der 50-Jährige bekundete, angesprochen auf die personelle Lage vor dem Start der Zweiten Liga am Sonntag gegen Darmstadt: „Eigentlich ist die Personalsituation sehr positiv zu bewerten. Natürlich haben wir einige Ausfälle, aber aufgrund der Stärke und der Größe des Kaders, sind es alles Ausfälle, die für den Moment zu kompensieren sind.“