Trotz spektakulärer Siege Dieses Missverhältnis bereitet Fortuna Kopfzerbrechen

Düsseldorf · Bei Fortuna wird immer etwas geboten. 4:3, 5:3, 6:3 – in dieser Saison war schon so ziemlich alles dabei, was mit Torfestivals zu tun hat. Doch so nett das für die Zuschauer anzusehen ist, birgt diese Statistik auch einige Risiken. Was der Trainer darüber denkt. Was der Zweitligist ändern sollte.

30.11.2023 , 07:02 Uhr

