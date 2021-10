War auch bei Fortuna im Gespräch : Klose will nach Erkrankung wieder als Trainer arbeiten

Düsseldorf Der Name Miroslav Klose wurde in diesem Sommer im Düsseldorfer Umfeld heiß diskutiert. Doch zwei Bein-Thrombosen zwangen den Weltmeister von 2014 dazu, eine Pause einzulegen. Nun ist er wieder zurück und bereit, als Trainer eine Profi-Mannschaft zu übernehmen.

Kaum ein anderer Name wurde in der vergangenen Sommerpause so hoch in Fußball-Deutschland gehandelt wie der von Miroslav Klose. Als der Weltmeister von 2014 bekannt gab, seine Stelle als Co-Trainer beim FC Bayern aufgeben zu wollen, rankten die Spekulationen in die Höhe. Welchen Klub würde er übernehmen? Wird es vielleicht sogar Fortuna?