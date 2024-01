Ligastart am 21. Januar Mit dieser Hypothek geht Fortuna auf die Zielgerade der Vorbereitung

Der 21. Januar war und ist die Richtschnur. Dann geht es für Fortuna in der Zweiten Liga weiter, und das gleich mit einer richtig schweren Aufgabe – beim Bundesliga-Absteiger Hertha BSC, der sich für die Rückserie sehr viel vorgenommen hat und sich ganz anders präsentieren will als in weiten Teilen der Hinrunde. Fortuna dagegen muss gar nicht so viel anders machen. Sie steht auf Platz vier der Tabelle, in Schlagdistanz zu den ganz großen Fleischtöpfen der Liga.