Mitten im Aufstiegsendspurt Diese zwei Fortuna-Akteure kämpfen um die Teilnahme an Olympia

Düsseldorf · Im Sommer steigen in Paris die Olympischen Spiele. Min-Woo Kim und Takashi Uchino haben bei der U23-Asienmeisterschaft in Katar die Chance auf ein Ticket für das Großevent. Zumindest Uchino fehlt den Düsseldorfern deshalb in einer ganz entscheidenden Saisonphase.

10.04.2024 , 14:02 Uhr

