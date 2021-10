Regionalligaspiel gegen Oberhausen : Dieser Ritterschlag macht Fortunas U23-Trainer stolz

Düsseldorf Am Sonntag erwartet Fortunas Regionalliga-Mannschaft Rot-Weiß Oberhausen im Paul-Janes-Stadion. Was den Düsseldorfern für das schwere Spiel Auftrieb verschafft und welches Lob Trainer Nico Michaty aus berufenem Munde erhält.

Mike Terranova war voll des Lobes. Einerseits rühmte der Trainer von West-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen seine Mannschaft nach dem 2:1-Sieg bei den Sportfreunden Lotte unter der Woche, als sie das entscheidende Tor erst wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff erzielte. Andererseits blickte er auf das nächste Spiel, das den ehemaligen Zweitligisten am Sonntag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) zu Fortunas U23 führt, und sagte dem „Reviersport“: „Seit Nico Michaty da ist, sind sie nur schwer zu schlagen. Er hat eine Fortuna-Reserve vom Abstiegskandidaten zu einem Top-Team der Liga geformt.“

Weil „Zwote“-Trainer Michaty ein bodenständiger, bescheidener Zeitgenosse ist, will er die warmen Worte aber nicht für sich alleine beanspruchen. „Natürlich ist das eine Bestätigung für uns alle, für unsere Arbeit. Man registriert das“, betont er. „Wir haben in dieser Saison wieder eine fast komplett neue Mannschaft, deshalb freut einen das.“

Und er gibt das Lob vor dem Duell am Sonntag gleich zurück: „Oberhausen hat eine Top-Mannschaft, die sehr routiniert und gut besetzt ist mit Spielern, die schon höherklassig unterwegs waren. Es wird eine schwere, intensive Partie gegen ein Spitzenteam.“ Verstecken wollen sich die Flingerner dennoch nicht, weil sie viel Mut aus der Mittwoch-Partie gegen Rot-Weiss Essen (3:3) geschöpft haben. „Dieser tolle Auftritt gibt uns Selbstvertrauen, schließlich hatten wir den Tabellenführer am Rande einer Niederlage. Wir sind in jedem Spiel konkurrenzfähig und können immer punkten“, sagt Michaty.