Fortuna Düsseldorf mietet weiteren Kinosaal für Filmpremiere von „Aufstieg 2018 …und plötzlich Meister“

Florian Neuhaus wird mit Bier überschüttet: Nach dem Aufstieg feierten die Profis von Fortuna Düsseldorf in der Umkleidekabine in Dresden. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Am Freitag feiert „Aufstieg 2018 …und plötzlich Meister“ Premiere. Jetzt gibt es Karten im freien Verkauf für den Film über Fortunas Aufstieg in die Bundesliga.

Die Nachfrage war groß, die Plätze begrenzt. So gab es bisher keine Tickets im freien Verkauf, sondern nur für geladene Gäste. Jetzt hat der Bundesligist reagiert. Die Verantwortlichen haben für ihre Anhänger einen weiteren Kinosaal im Cinestar gemietet.

Wer die Premiere in Lörick miterleben möchte, kann sich ab sofort im Fanshop der Fortuna am Burgplatz eines von rund 300 Tickets zum Preis von zehn Euro sichern. Die Eintrittskarten können ausschließlich bar bezahlt werden. Der Film beginnt am Freitag um 20 Uhr.