Fortunas Flügelspieler Karbownik „Auf dieser Seite spiele ich am liebsten“

Düsseldorf · Michal Karbownik wurde nach starken Leistungen zuletzt zu Fortunas Spieler der Hinrunde gewählt. In der Rückrunde will er weiter auf hohem Niveau spielen. Dafür präferiert der vielseitige Flügelspieler aber klar eine Seite auf dem Spielfeld. Welche das ist. Und was er zu einem Verbleib in Düsseldorf sagt.

19.01.2023, 12:46 Uhr

