Kostenpflichtiger Inhalt: Ankunft im Trainingslager : Der Kampf ums Fortuna-Tor hat begonnen

Robin Bormuth und Adam Bodzek begrüßen den neuen Kollegen Zack Steffen (v. li.) an Fortunas Teamhotel in Maria Alm. Foto: CHRISTOF WOLFF

Maria Alm Am Mittwoch ist der Bundesligist im Trainingslager in Maria Alm eingetroffen. US-Torhüter Zack Steffen kommt sogar vor den Kollegen an und eröffnet den Konkurrenzkampf mit Michael Rensing.