Fortuna Düsseldorf: Michael Rensing und Raphael Wolf kämpfen um den Platz ums Tor

Düsseldorf Drei Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison bei Rot-Weiß Koblenz kristallisiert sich bei Fortuna die Startelf heraus. Ob jedoch Michael Rensing oder Raphael Wolf im Kasten steht, ist weiterhin offen.

Das letzte Testspiel ist absolviert, die Karten sind gemischt. In den meisten Fällen scheint auch klar, welche davon Fortunas Trainer Friedhelm Funkel für das DFB-Pokalspiel bei Rot-Weiß Koblenz am Sonntag (15.30 Uhr) ausspielen wird – doch bei einer der wichtigsten ist seine Entscheidung völlig offen.

Tor Auch nach mehr als sechs Wochen Vorbereitung gibt es keinen Sieger im Wettkampf um den Kasten. Michael Rensing, bis zu seinem Rippenbruch im Sommer 2017 die klare Nummer eins, kann ebenso viele Argumente für sich verbuchen wie Raphael Wolf, der nach „Renses“ Verletzung maßgeblich am Aufstieg beteiligt war. Für Rensing spricht die noch größere Erfahrung und Konstanz, für Wolf die Qualität, noch mehr vermeintlich „unhaltbare“ Bälle zu entschärfen. Wer am Sonntag in Koblenz spielt, wird wohl auch in der Bundesliga im Kasten stehen.