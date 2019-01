Fortuna Düsseldorfs Torhüter: Rensing macht sich selbst Druck

Meinung Düsseldorf Michael Rensing machte bei der 0:4-Niederlage von Fortuna Düsseldorf gegen Leipzig keine gute Figur. Weitere Patzer darf sich Fortunas Torwart nicht erlauben, wenn er seinen Stammplatz nicht gefährden will.

Friedhelm Funkel führt die Klatsche gegen Leipzig auf eine einfache Begebenheit zurück: „Wir sind Menschen, wir sind keine Roboter.“ In der Tat, das 0:4 war auf individuelles und kollektives menschliches Versagen zurückzuführen. Davon war keiner der 14 beteiligten Fortunen freizusprechen. Der eine trug mehr zur Niederlage bei, der andere etwas weniger.

Zur ersten Kategorie gehört zweifelsfrei Michael Rensing. Der Torhüter leitete mit seinem Patzer die Niederlage ein. Der 34-Jährige verunsicherte sich selbst und seine Mitspieler gleichermaßen. Er selbst ließ kurze Zeit später noch einen Ball fallen, war am 0:4 auch nicht schuldlos. In der Winterpause holten die Düsseldorfer Verantwortlichen in Jaroslav Drobny einen erfahrenen Ersatzmann – zur Sicherheit im Notfall und um Rensing eine Konkurrenzsituation zu verschaffen.