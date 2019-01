Beim Spiel in Hoffenheim: Rensing bleibt im Fortuna-Tor

Düsseldorf Gegenüber der 0:4-Niederlage gegen Leipzig muss sich bei Fortuna Düsseldorf einiges ändern – daran lässt Trainer Friedhelm Funkel keine Zweifel. Im Tor wird er allerdings keine Änderung vornehmen.

Am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim (Anstoß 15.30 Uhr) wartet erneut eine ganz schwere Aufgabe auf die Düsseldorfer Fortuna. Da ist Trainer Friedhelm Funkel ganz sicher, und deshalb stellt er die Erwartungen an sein Team auch deutlich heraus. „Wir müssen wesentlich geschlossener auftreten als beim 0:4 gegen Leipzig“, fordert der Chefcoach. „Zudem müssen wir mustiger agieren, eine bessere Körpersprache zeigen und uns besser vom zu erwartenden Druck der Hoffenheimer befreien. Wenn es geht, mit spielerischen Mitteln – und wenn nicht, dann muss der Ball auch mal auf die Tribüne befördert werden.“

Mit Ausnahme von Marcel Sobottka, der langsam herangeführt wird, und dem langzeitverletzten Diego Contento (Rehatraining nach Kreuzbandriss) sind alle Spieler fit. Auch der zuletzt verletzte Jean Zimmer, dem Funkel am Freitag tief in die Augen schauen wird: „Ich werde mit Jean sprechen und meine Erfahrungswerte einbringen. Dann werden wir entscheiden, ob er schon gegen Hoffenheim oder erst am Dienstag im Pokal auf Schalke oder am Sonntag darauf gegen Stuttgart spielen wird.“