Ex-Fortune in Österreich Diesen großen Triumph verpasst Michael Liendl zum Karriereende

Aber es ging alles schief. Während Linz sein letztes Saisonspiel – ausgerechnet gegen die Amateure des GAK-Lokalrivalen SK Sturm – durch einen Treffer in der 86. Minute 2:1 gewann, stolperte das Team aus der zweitgrößten Stadt Österreichs in Dornbirn. In der 89. Minute brachte ein Mann mit dem klangvollen Namen Gustavo Balotelli den Außenseiter in Führung, und mehr als der Ausgleich durch Milos Jovicic tief in der Nachspielzeit glückte der Elf aus der Steiermark nicht mehr.