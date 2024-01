Verein muss zahlen So viel verdient Kölmel am Pokal-Erfolg von Fortuna mit

Fast ein Vierteljahrhundert ist es jetzt her. Nach dem Absturz in die drittklassige Regionalliga im Jahr 1999 steckte sich die damalige Fortuna-Führung zwar sehr gern die 15 Millionen D-Mark ein (umgerechnet rund 7,5 Millionen Euro), die Michael Kölmel über sein Unternehmen Sportwelt in den Klub pumpte, verscherbelte dabei aber fast das gesamte Tafelsilber des Vereins: Anteile an Marketing- und Fernseherlösen, Namensrechte. Unterm Strich ein verheerender Deal, an dem Fortuna bis heute zu kauen hat.