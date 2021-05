Fortunas Fan-Kolumne : „Mit Allofs haben wir ein Ass im Ärmel“

Meinung Düsseldorf Michael Englisch, geboren in Düsseldorf, wurde während der ersten Amtszeit von Aleksandar Ristic Fortuna-Fan. Daran hat auch nicht geändert, dass er seit fast 30 Jahren mit seiner Familie in Königstein vor den Toren Frankfurts wohnt.

Der Verein wird wieder wahrgenommen. Die Anzahl von Sympathisanten nimmt zu. Daran änderte auch der Abstieg im vergangenen Sommer nichts. Sicher, unter den Respekt mischte sich ein wenig Mitleid. Am letzten Spieltag den Klassenerhalt zu verpassen, war halt irgendwie doof. Diesen Sommer wird es nicht anders sein. Wieder wird man mit echtem oder gespieltem Mitleid daran erinnert, dass es schön gewesen wäre, wenn F95 den Sprung in die Beletage geschafft hätte. Mitleid kann grausam sein. Zweimal hintereinander ein Saisonziel zu verpassen, ist doppelt schmerzhaft.

Unser Trainer hatte in der Winterpause richtig analysiert, dass wir für den Aufstieg eine erfolgreichere Rückrunde spielen müssen als die gemeinhin als nicht optimal wahrgenommene Vorrunde. Pustekuchen. Dass wir es tatsächlich geschafft haben, die Vorrunde punktemäßig zu unterbieten, ist enttäuschend. Die Aussage von Sportvorstand Uwe Klein, dass es „keine Katastrophensaison“ gewesen sei, spendet wenig Trost. Nun gilt es, einen neuen Anlauf zu nehmen! Der Aufstieg muss trotz illustrer Teams wie HSV, Schalke und Bremen oder vielleicht gerade deswegen oberstes Ziel sein. Ich will nicht über den optimalen Aufstiegszeitpunkt philosophieren, sondern meine: Je früher der Aufstieg gelingt, umso besser.

Mir gefällt, dass sich Klein und Klaus Allofs in der wichtigen Trainerfrage nicht zu einer frühzeitigen Entscheidung haben treiben lassen. Die Trainerentscheidung sollte gut überlegt sein. Schließlich kann niemand ernsthaft behaupten, dass sich Fortunas letzter Trainerwechsel als eine erfolgreiche Managemententscheidung entpuppt hat. Und wir alle denken mit Schaudern an das Jahr 2015 zurück, als wir fünf verschiedene Trainer in zwölf Monaten hatten.

Mit Allofs sollte Fortuna im Werben um den richtigen Trainer jedenfalls ein Ass im Ärmel haben: Er steht für Kontinuität auf der Trainerposition. Ich weiß nicht, ob Allofs in seinem Managerleben überhaupt schon mal den Trainer gewechselt hat: In Wolfsburg arbeitete er vier Jahre mit Dieter Hecking, in Bremen elf Jahre mit Thomas Schaaf zusammen. Nun hat sich Fortuna also dazu entschieden, nicht mit Uwe Rösler weiterzuarbeiten.