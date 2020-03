Kalenderblatt 23. März : 110. Geburtstag von Fortunas Meisterspieler „Knöd“ Bender

Jakob „Knöd“ Bender (Mitte) 1934 in der deutschen Nationalmannschaft mit Richard Öhm (li.) und Josef Fath. Foto: picture-alliance/ dpa

Düsseldorf Vor 87 Jahren feierte Fortuna Düsseldorf ihren ersten und bis heute einzigen Meistertitel. Beim 3:0 gegen den FC Schalke 04 stand Jakob „Knöd“ Bender mit auf dem Platz. Am 23. März wäre er 110 geworden. Teil vier unserer Kalenderblatt-Reihe.

Real Madrid ist im modernen Fußball ein sportliches Universum von Fortuna Düsseldorf entfernt. Und ohne dem aktuellen Kader, in dem eine ganze Reihe talentierter Spieler stehen, zu nahe treten zu wollen: Derzeit ist sicher niemand bei Fortuna unter Vertrag, der in absehbarer Zeit das Interesse des Rekordsiegers der Champions League wecken könnte. Das war in den 1930er-Jahren noch anders, denn Jakob Bender stand vor mehr als acht Jahrzehnten dicht davor, zu den „Königlichen“ aus der spanischen Hauptstadt zu wechseln. Am 23. März wäre Bender, Mitglied von Fortunas Meistermannschaft von 1933, 110 Jahre alt geworden.

Seit 1929 war Bender, der seinerzeit viel besser unter seinem Spitznamen „Knöd“ bekannt war, eine Stammkraft bei den Düsseldorfern. „Den Spitznamen erhielt ich schon als Jugendlicher“, erklärte er einmal, „wohl deshalb, weil ich so ein harter Spieler war.“ Vornehmlich agierte er als „Läufer“, wie es damals hieß, auf der linken Seite oder im Zentrum. Auf heutige Verhältnisse übertragen, würde man ihn am ehesten dem defensiven Mittelfeld zuordnen.

Aber was heißt in diesem Zusammenhang schon defensiv? Wie bei Fortuna, so sei Bender auch in der Nationalmannschaft der 1930er-Jahre „der Turm in der Schlacht“ gewesen, schrieb das Fachmagazin „Fußballwoche“ über den Düsseldorfer: „Der Mann, der unermüdlich auf die Unterstützung des Sturms bedacht gewesen ist, den man aber auch hinten sah, wenn es galt, die Abwehr zu verstärken. Dennoch leistete er noch ungleich mehr, als er bei den Weltmeisterschaftskämpfen in Italien nach längerer Pause wieder den Nationaldress trug. Als linker Außenläufer arbeitete er in der Tat für zwei!“ Am Ende der WM erreichte Bender mit dem DFB-Team durch einen 3:2-Sieg über Österreich im kleinen Finale den dritten Platz.