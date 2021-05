Bald Trainer von Fortuna : Preußers Meisterfeier mit Freiburg muss verschoben werden

Düsseldorf Fortunas baldiger Trainer Christoph Preußer befindet sich mit der U23 des SC Freiburg noch im Endspurt der Saison in der Regionalliga Südwest. Am Samstag hätte er mit seiner Mannschaft die Meisterschaft perfekt machen können. Dieses Unterfangen scheiterte aber.

Es hätte ein feuchtfröhlicher Samstagabend im Breisgau werden können. Die U23 des SC Freiburg empfing den FC 08 Homberg. Ein Sieg für den Sportclub und die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest wäre perfekt gewesen. Und somit auch der Ausstand, den sich Trainer Christian Preußer für seine Zeit in Freiburg wünschen würde.

Denn der 37-Jährige wechselt bekanntlich zur kommenden Saison in die Zweite Liga zu Fortuna Düsseldorf. „Ich möchte meine Aufgabe in Freiburg unbedingt erfolgreich zu Ende bringen, denn wir haben hier die Möglichkeit, etwas Vereinshistorisches zu schaffen“, sagte Preußer auf seiner Vorstellung als Fortuna-Trainer.

Die Meisterfeier im Breisgau musste indes verschoben werden. Preußers Mannschaft verlor gegen Homberg überraschend mit 0:1. Damjan Marceta erzielte für die Gäste in der 72. Minute das einzige Tor an diesem Tag. Damit bleibt Freiburg bei 89 Punkten stehen und hat noch zwei Spiele zu absolvieren. Der ärgste Verfolger aus Elversberg hat zwar schon acht Punkte Rückstand, aber auch noch eine Partie weniger auf dem Buckel. Preußer muss mit seinem Team also noch mindestens zwei Punkte aus den kommenden beiden Begegnungen holen, um aus eigener Kraft den Aufstieg in die Dritte Liga realisieren zu können.