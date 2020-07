Umfrage zum Trainer : Die Mehrheit steht hinter Fortuna-Coach Rösler

Düsseldorf Wir haben die Leser gefragt, wie sie zum Verbleib von Fortunas Trainer Uwe Rösler stehen. Mehr als 2500 haben sich beteiligt. Die Mehrheit hat den Entschluss des Klubs bestärkt.

Uwe Rösler ist seit Freitag wieder in seiner zweiten Heimat, auf Mallorca. Fortunas Trainer hatte seinen Urlaub kurz unterbrochen und war nach Düsseldorf gereist, um zusammen mit Sportvorstand Uwe Klein am Kader für die kommende Zweitligasaison zu basteln und Personalentscheidungen voranzutreiben.

Klein hatte schon frühzeitig vor dem Ende der Bundesliga-Saison öffentlich geäußert, dass Rösler auch im Falle eines Abstiegs Trainer bei Fortuna bleiben würde. Genau so ist es nun gekommen. Das fand nicht bei allen Anhängern und Experten Anklang.

Aufsichtsratschef Björn Borgerding sagte im Interview mit dieser Redaktion am Donnerstag: „Innerhalb des Vereins herrscht Ruhe und der gesamte Aufsichtsrat hat volles Vertrauen in den Vorstand und begrüßt auch, dass dem Trainer so schnell der Rücken gestärkt wurde. Wir werden daher nicht zulassen, dass hier jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden soll. Unser Ziel ist es, miteinander zu sprechen und nicht übereinander.“