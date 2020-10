Ergebnis unserer Umfrage : Mehrheit hält Fortunas Saisonziel für unrealistisch

Fortuna hadert mit einem Gegentor in Hannover. Foto: Christof Wolff

Interaktiv Düsseldorf Wir haben unsere Leser gefragt, wie sie zum offiziellen Saisonziel von Fortuna Düsseldorf stehen. Das Ergebnis der nicht repräsentativen Umfrage ist eindeutig: Der Aufstieg ist ein überambitioniertes Ziel.

Fortunas Verantwortliche wollten sich Zeit lassen mit der Antwort auf die Frage nach dem Saisonziel. Das Transferfenster sollte zunächst geschlossen sein, dann kam in Klaus Allofs noch ein neuer Vorstand, dem ganz generell gewaltiges Mitspracherecht eingeräumt wurde. Am vorvergangenen Freitag war es dann soweit. Der Klub veröffentlichte ein Statement auf der vereinseigenen Homepage – unterschrieben von Vorstand, Trainerteam und Mannschaft.

Als Einstieg diente der Satz, den jeder Experte bereits seit Juli zigfach wiederholt hat: „Ein Verein wie Fortuna Düsseldorf muss als Absteiger grundsätzlich das Ziel verfolgen, wieder aufzusteigen.“ Diesem folgen dann einige relativierende Einordnungen: „Wir wissen, dass es in der derzeitigen Situation ein ambitioniertes Ziel ist, welches wir nur erreichen können, wenn wir die äußeren Umstände und Unwägbarkeiten positiv meistern können. Jetzt gilt es, die volle Konzentration auf unsere kurzfristigen Ziele zu legen und hart daran zu arbeiten. Dafür müssen und wollen wir alle Kräfte bündeln.“ Übersetzt heißt es also: Wir wollen aufsteigen, aber... Nun wollten wir wissen: Was denken die RP-Leser von dieser Marschrichtung?