Unabhängig von der Liga : Mehr als 12.000 Fortuna-Fans verlängern Dauerkarte

Düsseldorf Noch ist nicht sicher, in welcher Liga Fortuna in der kommenden Saison spielt. Auf die Unterstützung ihrer Anhänger müssen die Düsseldorfer in keinem Fall verzichten. Mehr als 12.000 Fans haben bereits ihre Dauerkarte verlängert - unabhängig von der Liga.

„Kämpfen bis zum Ende!“ - dieses Motto hat Fortuna Düsseldorf für den Saison-Endspurt ausgegeben. Mit aller Macht stemmt sich das Team gegen den drohenden Abstieg. Hoffnung macht, dass Fortuna ihre Zukunft in der eigenen Hand hat. Mit einem Sieg am letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin würde sich das Team von Trainer Uwe Rösler in die Relegationsspiele retten. Ein Remis an der Alten Försterei würde reichen, wenn Werder Bremen gegen den 1. FC Köln nicht mit vier Toren Unterschied gewinnt. Auf Schützenhilfe des rheinischen Rivalen will sich aber keiner verlassen. „Wir fahren nach Berlin, haben es selbst in der Hand und wollen es auch selbst zu Ende spielen“, sagte Adam Bodzek.

Für weiteren Ansporn dürfte der Zuspruch der Fans sorgen, der trotz der ungewissen Zukunft ungebrochen scheint. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, haben bereits mehr als 12.000 Anhänger ihre Dauerkarten für die neue Saison verlängert – unabhängig davon, in welcher Liga das Rösler-Team spielen wird. Angesichts dieser Zahl zeigte sich Fortunas Marketingvorstand Christian Koke einmal mehr „überwältigt“ von den Fortuna-Fans. „Wir haben in den letzten Wochen viele Mails erhalten, in denen uns Dauerkarteninhaber stolz von ihrem Verzicht und ihrer frühzeitigen Dauerkartenverlängerung erzählt haben“, sagte Koke.

Aufgrund der positiven Resonanz haben Fortuna-Fans daher noch bis einschließlich Mittwoch, 15. Juli, die Chance, ihre Dauerkarte zu verlängern. Auch die Nutzung des Rückerstattungstools wird aufgrund der positiven Resonanz verlängert. Karteninhaber haben hier die Möglichkeit, ihr Geld für gekaufte Tickets für die laufende Saison zurückerstattet zu bekommen. Wer auf den Rabatt freiwillig verzichtet, erhält als Dankeschön einen Gutschein für den Fanshop. Das Geld, das die Fortuna durch einen Verzicht auf Erstattung einspart, soll dem Nachwuchs zugutekommen. Der Verein plant eine neue Platzanlage am Flinger Broich.

Knapp 70 Prozent der Dauerkarteninhaber hätten bislang auf ihr Geld verzichtet oder sich für eine Gutscheinwandlung entschieden, teilte der Verein mit. Für Koke könne man „diese nicht selbstverständliche Geste nicht hoch genug wertschätzen“. Fortunas Marketingvorstand bedanke sich in diesem Zusammenhang auch bei dem Supporters Club Düsseldorf und dem Arbeitskreis Fanarbeit, die dem Verein mit ihren Aufrufen zum Verzicht sehr geholfen hätten.

