Unglaubliche Unterstützung in Paderborn : Fan-Support trägt Fortuna-Rumpftruppe zum Remis

Unglaubliche Unterstützung in Paderborn

Paderborn/Düsseldorf Es war das Spiel, das hätte niemals stattfinden dürfen – bei dem aber alle Düsseldorfer über sich hinausgewachsen sind. Die Rumpftruppe von Fortuna wurde von mehr als 1000 Fans zum Unentschieden in Paderborn getragen. Eine Begegnung, die viele für vieles in den vergangenen Monaten entschädigt hat.

Natürlich waren da mal wieder diese Zweifel. In den vergangenen Monaten sind die Gräben nicht kleiner geworden. Das Aufbruch-Projekt mit Christian Preußer entwickelte sich zu einer Belastungsprobe der besonderen Art. So tapfer auch alle versuchten, sich auf den Neuanfang einzulassen, so ernüchternd musste man alsbald feststellen: Es passte einfach nicht. Die Corona-Situation hat dazu noch einen gewichtigen Beitrag geleistet, warum es zu einer massiven Entfremdung zwischen Teilen der Fans und dem Team des Zweitligisten gekommen ist.