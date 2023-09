In der ersten Halbzeit Diesen medizinischen Notfall gab es bei Fortuna-Gala in Arena

Beim Eishockeyspiel zwischen der Düsseldorfer EG und den Augsburger Panthern hatte er Panther-Spieler Christoph Ullmann das Leben gerettet. Ausgangspunkt war ein schwerer Check des DEG-Stürmers John Henrion gegen Ullmann in der 34. Spielminute des sechsten Viertelfinals. Das Bittere dabei: Ullmann sah den Angriff des Düsseldorfers nicht kommen, wurde bereits beim Aufprall bewusstlos. Er verschluckte seine Zunge, die Lippen liefen blau an. Blecker reagierte blitzschnell und konnte so Schlimmeres verhindern.