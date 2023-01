Im letzten Testspiel Schröder gibt Comeback für Fortunas U23 – und verletzt sich direkt wieder

Der Gesamtauftritt seiner Mannschaft taugte indes nicht, um trotz des Verlustes des 19-Jährigen ein wenig Hoffnung zu schöpfen. Auch wenn sie im ersten Spielabschnitt durchaus ihre Chancen besaß. Die größte vergab Marcel Mansfeld, der einen Handelfmeter in die Arme von Köln-Keeper André Weis schob. Zuvor war Adam Bodzek per Kopf am Pfosten gescheitert. „In der ersten Hälfte waren schon gute Situationen dabei“, befand Michaty. „Nicht nur den Elfmeter, sondern auch Eins-gegen-Eins-Situationen.“ Trotzdem ging es mit einem Rückstand in die Pause, weil Lars Lokotsch die Gäste per Kopf nach einer Flanke in Führung brachte. Für die Entscheidung sorgte Arnold Budimbu kurz vor dem Schlusspfiff.