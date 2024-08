„Können so die meisten Spiele gewinnen“ Darum ärgert sich Fortuna-Profi Zimmermann nicht lange über fehlende Tore

Aber Zimmermann will sich gar nicht zu lange an der eher schwachen Offensivleistung seiner Mannschaft aufhängen – das Toreschießen würde sich schließlich schon wieder einstellen. Vielmehr betont der Verteidiger die defensive Leistung seiner Mannschaft, denn wie schon beim Auftakt in Darmstadt (2:0) kassierten die Rot-Weißen kein Gegentor: „Am Ende nehmen wir das 0:0 mit, haben wieder gut verteidigt und in der Abwehr einen Schritt nach vorne gemacht. Natürlich, nach vorne geht es besser, aber da haben wir jetzt etwas zu trainieren.“