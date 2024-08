32-Jähriger fällt positiv auf Wie Zimmermann bei Fortuna ohne Konkurrenz beeindruckt

Ebenfalls bei den Fortuna-Statistiken taucht Zimmermanns Name bis dato häufig vorne auf. So spulte er bisher mit 20,9 Kilometern die fünftweiteste Distanz aller Düsseldorfer ab und ist gleichzeitig mit 36 Sprints der zweithäufigste Sprinter hinter Offensivmann Felix Klaus (43). Der gebürtige Karlsruher ist auch, was intensive Läufe angeht, mit einer Anzahl von 106 der fünftbeste Fortune. All diese Werte belegen: Zimmermann spielt nicht nur auf Halbgas, er zieht tatsächlich komplett durch.