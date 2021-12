Nach Rückkehr aus Quarantäne : Diese Position kann sich Zimmermann im neuen Fortuna-System vorstellen

Düsseldorf Matthias Zimmermann ist nach Corona-Quarantäne ins Fortuna-Training zurückgekehrt. Ob es schon für ein Comeback gegen Sandhausen reicht, ist offen. Der 29-Jährige hat aber schon einen Vorschlag, wo er in einem System mit Dreierkette Platz finden könnte.

Wer Matthias Zimmermann ein wenig kennt, oder ihn als Spieler auf dem Platz hin und her flitzen sieht, der kann sich in etwa vorstellen, wie schwer es ihm gefallen sein muss, ganze 14 Tage nichts zu tun. Kaum Sport, kaum Bewegung. Quarantäne eben.

Und so musste Fortunas Rechtsverteidiger die vollen zwei Wochen Quarantäne absitzen. In dieser Zeit konnte er seinen Teamkollegen nicht helfen und musste vor dem Fernseher verfolgen, wie der Zweitligist gegen Darmstadt und St. Pauli positiv überraschte. „Ich war schon unruhig und habe etwas gezittert. Es waren schließlich zwei gute Gegner“, verrät er. „Die vier Punkte waren sehr wichtig für uns. Auch die Leistung war super.“

Bleibt nur noch die Frage, wo er denn spielen kann? Bleibt Christian Preußer bei einer Dreierkette, ist die Position des rechten Flügelspielers ziemlich sicher durch Khaled Narey besetzt. „Ich habe selbst noch keine Ahnung, wo ich in dem System spielen kann“, erklärt er lächelnd. „Ich bin variabel einsetzbar, kann mir in der Dreierkette auch die Position des rechten Innenverteidigers vorstellen. Ich gebe im Training einfach Gas und will immer spielen. Und am Ende entscheidet dann der Trainer, ob und wo ich spiele.“