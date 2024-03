Ein weiteres Jahr in Düsseldorf Das sagen die Beteiligten zur Zimmermann-Verlängerung bei Fortuna

Düsseldorf · Bereits am Dienstagvormittag hatte unsere Redaktion exklusiv vermeldet, dass Matthias Zimmermann seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Am Nachmittag folgte die offizielle Bestätigung. Was der Spieler sagt. Was Sportvorstand und Sportdirektor kommentieren.

18.03.2024 , 15:32 Uhr

81 Bilder Diese Noten haben die Fans und wir den Fortuna-Profis gegeben 81 Bilder Foto: dpa/Titgemeyer

(jol)