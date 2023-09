0:1-Niederlage beim Hamburger SV So erklärt Zimmermann seinen Platzverweis bei Fortuna-Pleite

Matthias Zimmermann steht im Bauch der Hamburger Arena und stellt sich den Fragen der Medienvertreter. Am Ende eines so ernüchternden Abends für Fortuna keine Selbstverständlichkeit. Er selbst war an einem Kapitel dieser Partie direkt beteiligt. In der 74. Minute hatte er an der Mittellinie ein Foul gezogen, weil seine Mitspieler keine Anstalten machten, Jean-Luc Dompé in einer Drangphase des HSV Einhalt zu gebieten.