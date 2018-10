Fortuna Düsseldorf: Matthias Zimmermann spricht Klartext

Düsseldorf Fortunas Defensiv- Allrounder Matthias Zimmermann gilt als Wortführer in der Mannschaft. Auch nach dem 1:7 in Frankfurt spricht der 26-Jährige Klartext. Es geht um die richtige Einstellung für die kommenden Aufgaben.

Am Freitag konnte der Arbeitstag für die Profis von Fortuna gar nicht schnell genug zu Ende gehen. „Als ich nach 70 Minuten auf die Anzeigentafel geschaut habe, und da stand es 1:7, wollte ich mich nur noch verstecken“, sagt Matthias Zimmermann drei Tage nach der Schmach von Frankfurt, Fortunas dritthöchster Bundesliga-Niederlage aller Zeiten. „Wir sind zerfallen, das darf nicht sein.“ Doch Zimmermann ist eben Zimmermann, und deshalb schaltet er nach einem kurzen Moment der Enttäuschung direkt wieder in den Kampfmodus: „Wir müssen eine Reaktion zeigen und sagen: Jetzt erst Recht! Jetzt müssen wir beweisen, dass wir ein Team sind und in der Bundesliga bestehen können. Wir müssen gegen Wolfsburg ein Feuerwerk abbrennen, und dann bin ich sicher, dass wir Punkte holen können.“

Der 26-Jährige ist einer der Wortführer in Fortunas Mannschaft – auf und neben dem Platz. Wenn Zimmermann spricht, überschlägt sich seine Stimme regelmäßig. Als würde er all seine Gedanken am liebsten innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde loswerden. So engagiert wie er mit der Sprache umgeht, so engagiert geht er auch auf dem Rasen zu Werke – zumindest in der Regel. Am Freitag ging er, als einer von zehn Totalausfällen, mit seinem Team unter. Dass Trainer Friedhelm Funkel, der sich sonst immer vor die Mannschaft stellt, ein Stück von ihr abrückte, sei normal: „Keiner hat erwartet, dass wir so schlecht spielen können. Alle waren enttäuscht, der Trainer natürlich auch.“