Im Spiel gegen Jugendverein Dieses Fortuna-Jubiläum feierte Matthias Zimmermann

Am vergangenen Wochenende gastierte Fortuna beim Karlsruher SC, und Zimmermann kehrte an den Ort zurück, an dem seine Profikarriere begann. Beim KSC durchlief er mehrere Jugendmannschaften und kam zu seinem ersten Profi-Einsatz in der Zweiten Bundesliga. Aber nicht nur die Rückkehr an seinen Geburtsort machte diesen Spieltag zu einem besonderen Ereignis für ihn; Zimmermann feierte auch noch ein Jubiläum.