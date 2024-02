Nächster Fortuna-Schock Zimmermann muss erstes Training vor Hannover-Spiel abbrechen

Momentan ist es schlichtweg wie verhext. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass die ohnehin schon arg gebeutelte Fortuna neue personelle Hiobsbotschaften ereilen. Am vergangenen Samstag musste Emmanuel Iyoha mit muskulären Problemen im Bauchbereich das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Hansa Rostock (2:0) abbrechen, während der Partie selbst humpelte Jordy de Wijs nach einer Stunde mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz. Diagnose: Prellung am Fuß mit Weichteilverletzung. Und als wäre das nicht genug, brach am Matthias Zimmermann die Einheit am Mittwoch vorzeitig ab.