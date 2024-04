Sechs Punkte hinter dem Tabellenführer Diese Ansage macht Fortuna-Profi Zimmermann an Holstein Kiel

In der Tat könnte sich Fortuna, sollte sie ihr Spiel am Samstagmittag gegen Fürth gewinnen, abends ziemlich gelassen das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter und dem HSV ansehen. Schließlich würde sie unter den entsprechenden Voraussetzungen bei einem Sieg der „Rothosen“ auf drei Punkte an Kiel heranrücken und hat das direkte Duell an der Förde am vorletzten Spieltag ja noch vor der Brust. Bei einem Holstein-Erfolg würde sie den Relegationsplatz indes erheblich absichern – und bei einem Unentschieden sowohl an Kiel heranrücken als auch den HSV weiter distanzieren.