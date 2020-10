Fortuna in Hannover : Matthias Zimmermann ist zurück

Düsseldorf Fortuna tritt am Samstag bei Hannover 96 an. Ein Erfolg beim ebenfalls mäßig gestarteten Mitfavoriten könnte neue Kräfte freisetzen – umso wichtiger ist das Comeback des erfahrenen Kämpfers auf der rechten Außenbahn.

Gute Nachrichten auf dem Personalsektor sind bei Fortuna derzeit mindestens so selten wie weiße Tiger in freier Wildbahn. Umso deutlicher ist Uwe Rösler die Freude darüber anzusehen, wenn er mal eine solche verkünden darf. „Matze Zimmermann ist wieder dabei“, berichtet Fortunas Cheftrainer strahlend. „Er hat heute wieder voll trainiert und wird mit nach Hannover fahren – wenn es keinen neuen Rückschlag gibt.“

Die nachgeschobene Einschränkung muss einfach sein, wenn man ein gebranntes Kind wie Rösler ist. Schließlich war auch Edgar Prib nach einer Muskelverletzung schon einmal auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, doch dann brach die Blessur erneut auf. Seitdem muss Fortuna auf den routinierten Zugang verzichten, was insbesondere vor dem Gastspiel bei Pribs früherem Verein Hannover 96 (Samstag, 13 Uhr) schmerzt. „Ich hätte Eddy sehr gern dabeigehabt, gerade in diesem Spiel“, gibt der Trainer zu. „96 darf im Gegensatz zu uns daheim vor Zuschauern spielen, und Eddy kennt die Atmosphäre, er kennt das Stadion, er kennt die Hannoveraner Mannschaft.“

„Matze ist ein sehr robuster Spieler“, erklärt sein Coach weiter. „In den zwei Wochen Verletzungspause hat er nicht viel Substanz verloren, in der folgenden Woche Reha ohnehin nicht. Die Frage ist lediglich, wie lange man ihn bringt, ob schon von Beginn an oder lieber später. Auf jeden Fall tut es der ganzen Mannschaft gut, wenn solch ein Kämpfer und Mentalitätsspieler mit im Bus nach Hannover sitzt.“

In Niedersachsens Landeshauptstadt erwartet Fortuna ein Schlüsselspiel. Gastgeber 96 wurde unter Experten noch höher gewettet als Fortuna, so dass sechs Punkte aus vier Ligaspielen den hohen Ansprüchen ebenso wenig gerecht werden wie die vier Zähler der Düsseldorfer. Denen liegt vor allem auf der Seele, dass sie von beiden Auswärtstouren dieser Zweitligasaison mit leeren Händen zurückkamen. „Es wäre für die Köpfe der Spieler unheimlich wichtig, aus Hannover etwas mitzunehmen“, betont Rösler deshalb, „und es ist auch möglich. Aber das geht nur als Mannschaft, und so müssen wir uns von der ersten Sekunde an verkaufen.“ Die leise Anspielung auf die völlig missglückte Startphase beim 2:2 gegen Regensburg, als Fortuna bereits nach 23 Sekunden in Rückstand geriet und nach 19 Minuten das 0:2 kassierte, schwingt bei diesen Worten deutlich mit.