Ein besonderes Jahr für den Fortunen : Was sich Zimmermann für 2022 vorgenommen hat

Foto: Christof Wolff 30 Bilder Das ist Matthias Zimmermann

Düsseldorf Es soll ein besonderes Jahr werden für Matthias Zimmermann, privat wie beruflich. Sein Rückblick auf 2021 fällt ausgesprochen selbstkritisch aus, weshalb er vieles ändern will. Was das im Einzelnen ist und warum er beim Gedanken an den März schon jetzt kaum noch schlafen kann.

Wenn er an den März denkt, dann ist Matthias Zimmermann regelrecht aus dem Häuschen. Nein, nicht weil er mit Fortuna dann in der Zweiten Liga gegen den FC Ingolstadt spielt – so weit geht bei aller Leidenschaft für seinen Beruf die Liebe dann doch nicht. Maßgeblich für die besondere Vorfreude ist vielmehr, dass Fortunas Rechtsverteidiger im März zum ersten Mal Vater wird. Und allein schon bei dem Gedanken an das herannahende Töchterchen strahlt „Zimbo“ über das ganze Gesicht.

„Das wird schon ein neuer Abschnitt in unserem Leben“, sagt er. „Meine Frau und ich freuen uns sehr darauf. Zum Beispiel auch, weil ich ein Typ bin, der immer alles mit nach Hause nimmt, wenn etwas im Job nicht so gut gelaufen ist. Künftig wird mir unsere Tochter dann sicher gleich wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber ich werde jetzt eben auch erwachsen, wie meine Mutter immer sagt.“

Verantwortung scheut Zimmermann für die nähere Zukunft allerdings ohnehin nicht, auch auf der beruflichen Ebene. „Ich war überhaupt nicht zufrieden mit dem, was ich in der Hinrunde geleistet habe“, betont der Routinier. „Ich war schon nicht gut in die Saison hineingekommen, habe dann nicht konstant gespielt. Deshalb habe ich einiges vor in der Rückrunde, und ich will dabei auch Verantwortung übernehmen. Einfach daran anknüpfen, wo ich vor anderthalb Jahren stand, mit meiner Art zu spielen alle mitreißen.“

Vielleicht habe er in der jüngeren Vergangenheit zwar hingeschaut, wenn etwas nicht optimal gelaufen sei in der Mannschaft, habe sich jedoch nicht zu Wort gemeldet. „Aber ich bin jetzt 29 Jahre alt, habe einiges erlebt im Fußball und möchte vorangehen. Mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen und anderen helfen. Wir wollen mehr miteinander spielen und Aufbruchstimmung erzeugen.“

Foto: dpa/Axel Heimken 48 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Aktuell stellt sich allerdings eher die Frage, welcher Spieler überhaupt bei der ersten Partie in Bremen (15. Januar, 13.30 Uhr) zur Verfügung stehen wird. Jeden Tag gibt es – und das nicht nur bei Fortuna – neue Meldungen von Profis, deren PCR-Tests auf das Coronavirus positiv ausgefallen sind. Bei Fortuna sind es derzeit fünf, aktuell kamen am Freitag Tim Oberdorf und Florian Hartherz dazu.

„Da müssen wir durch“, sagt Zimmermann dazu ganz sachlich. „Nach zwei Jahren habe ich Corona natürlich auch richtig satt. Ich kann nur an alle appellieren, sich die nächsten drei, vier Monate so weit es geht zu isolieren. Wir müssen alle einen Weg finden, mit Corona zu leben. Das heißt, möglichst wenig unter Leute gehen, Abstand wahren.“

Foto: dpa/Sebastian Kahnert 56 Bilder Diese Fußballvereine haben die meisten Mitglieder

Gerade Letzteres ist innerhalb einer Fußballmannschaft natürlich nicht ganz einfach. „Aber wir tun alles, was möglich ist“, erklärt der gebürtige Karlsruher. „Wir tragen Masken, sobald wir einen Innenraum betreten, wir halten Abstand beim Essen. Aber trotzdem lassen sich Infektionen einfach nicht vermeiden.“