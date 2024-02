Nach 1:1 gegen Elversberg Fortuna-Verteidiger Zimmermann fordert jetzt eine Siegesserie

Das 1:1 gegen den Aufsteiger aus dem Saarland fühlte sich allerdings eben genauso an wie eine Niederlage. „Wir müssen kompakter und nicht so stehen wie in der zweiten Hälfte, wo wir lange gebraucht haben, um wieder ins Spiel zu kommen. Das war insgesamt einfach zu wenig“, kritisierte der gebürtige Karlsruher. „Und am Ende muss uns dann auch mal ein 1:0 reichen.“