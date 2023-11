Pause deutlich länger Zimmermanns Pech schockt die Fortuna

Es schien bereits so, als ob sich vor dem Topspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr, Arena) die personelle Lage bei Fortuna ein wenig entspannt hätte. Zum Beispiel bei Shinta Appelkamp: Am vergangenen Donnerstag stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein und konnte auch alle folgenden Einheiten beschwerdefrei absolvieren. Einer Startelf-Rückkehr gegen Schalke steht zumindest aus gesundheitlicher Sicht nichts im Wege. Zudem nahm auch Stürmer Vincent Vermeij nach seiner Gehirnerschütterung wieder am Training teil, ist damit ein Thema für das Topspiel.