Nach Verletzung im Testspiel : Zimmermann wird Fortuna lange fehlen

Bad Leonfelden Der große Wermutstropfen auf den Testspielsieg der Fortuna gegen MFK Ruzomberok war sicherlich der Ausfall von Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann. Welche Verletzung er davongetragen hat. Und was Sportdirektor Christian Weber sagt.

Es war der Schreckmoment an diesem Mittwochabend im oberösterreichischen Freistadt. In der 43. Minute kam es zu einem folgenschweren Zweikampf zwischen Fortunas Matthias Zimmermann und seinem Gegenspieler des slowakischen Erstligisten MFK Ruzomberok.

Der Düsseldorfer Rechtsverteidiger musste minutenlang behandelt und anschließend gestützt und humpelnd den Platz verlassen. Andre Hoffmann, Marcel Sobottka , Felix Klaus , Emmanuel Iyoha und sogar Ersatzspieler Daniel Ginczek eilten sofort herbei, um ihren Teamkollegen zu trösten. An den Blicken aller Beteiligten war direkt zu erkennen, dass es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handeln könnte.

Am nächsten Morgen ging es dann zusammen mit Physio Carsten Fiedler wieder in Richtung Deutschland. In München wurden MRT-Aufnahmen von Zimmermanns Knie gemacht. Das Ergebnis ist ziemlich niederschmetternd: Fortunas Rechtsverteidiger hat sich einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen.