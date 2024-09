Sobottka auf die Bank verdrängt Wie Fortuna-Kämpfer Zimmermann seine Top-Leistung im Mittelfeld erklärt

Die verdienten Glückwünsche holte sich Matthias Zimmermann von höchster Stelle ab. Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs drückte den etatmäßigen Rechtsverteidiger, der beim 1:0-Sieg gegen Hannover am Freitagabend im zentralen Mittelfeld eine absolute Top-Leistung abgeliefert hatte, im Bauch der Stockumer Arena fest an seine Brust. Und Trainer Daniel Thioune lobte wenig später: „Das, was ,Zimbo‘ gezeigt hat, war am Anschlag dessen, was ich mir gewünscht habe. Er bekommt von mir eine Eins mit Sternchen.“