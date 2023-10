Bei 4:1-Sieg in Braunschweig Diese Horrorverletzung wird bei Fortuna-Profi befürchtet

Matthias Zimmermann ist nicht für übermäßige Theatralik bekannt. Der Rechtsverteidiger ist ein verlässlicher Arbeiter auf dem Platz. Dies hat er auch in Braunschweig einmal mehr unter Beweis gestellt. Seine Leistung in der ersten Halbzeit beim Tabellenschlusslicht der Zweiten Liga verdiente das Prädikat überragend. Am Ende stand zwar ein 4:1 von Fortuna – doch auch große Sorgen um „Zimbo“.