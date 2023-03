Beim 1:0 in Regensburg So früh plante Fortunas Kownacki seinen Siegtreffer

Und genau dieses Selbstvertrauen merkte man ihm bei der Ausführung auch an. Eiskalt wartete er ab, bis Jahn-Torhüter Jonas Urbig in dessen linke Ecke sprang, und schob den Ball locker in die andere. „Ich hatte Selbstvertrauen vor diesem Elfmeter“, versicherte Kownacki. „Ich wollte, dass wir uns für die viele Arbeit in den 85 Minuten vorher belohnen.“