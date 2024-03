Pflichtaufgabe erfüllt, Aufstiegsrennen offen Fortunas Matchplan in Osnabrück ist komplett aufgegangen

Ziemlich genau so hat sich Trainer Daniel Thioune die erste Pflichtspiel-Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte vorgestellt. Beim hochverdienten 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück, seinen Ex-Klub, hat Fortuna ihre Pflicht getan, sich akkurat an den Matchplan gehalten und ist – natürlich auch dank des vorherigen Erfolgs gegen den HSV – plötzlich wieder mittendrin im einigermaßen offenen Rennen um den Bundesliga-Aufstieg.