Arbeit als Leidenschaft Diese Fortuna-Legende wird am Mittwoch runde 70

Die Liebe zum Beruf und zum Fußball sind mit Opfern einher gegangen. In 160 Trainingslagern war Bernd Restle mit verschiedensten Mannschaften, oft wochenlang. Die Arbeit an Wochenenden war für ihn selbstverständlich. Vor sechs Jahren war er das letzte Mal im Urlaub. Seine Frau Ela hat oft auf seine Anwesenheit verzichtet und ihm den Rücken nicht nur frei gehalten, sondern gestärkt. Die drei Tage in Rom aber wollen sie ihre Zweisamkeit genießen, ehe nach der Rückkehr am Donnerstag wieder das Telefon klingelt.