10.800 Zuschauer bei Heimspielen : Maskenpflicht für Fortuna-Fans auch auf Sitzplatz

Update Düsseldorf Seit Dienstag ist klar: Fans dürfen wieder in die Fußball-Stadien. Bei Fortuna Düsseldorf stößt die bundesweite Einigung auf Begeisterung. Am Donnerstagabend hat der Klub eine Internetseite eingerichtet, die die wichtigsten Fragen beantwortet.

Die Chefs der Staatskanzleien verständigten sich am Dienstag zum Bundesliga-Start auf eine bundesweit einheitliche Regelung. Danach soll jetzt ein sechswöchiger Probebetrieb mit Spielen vor Zuschauern anlaufen. Maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität sollen dabei ausgelastet werden dürfen. Bei Fortuna werden es 10.800 Zuschauer sein. Der Verein schreibt dazu: „Die Fortuna hat ein umfassendes Hygienekonzept für die Heimspiele mit Zuschauern erarbeitet und befindet sich mit Ordnungs- und Gesundheitsamt in Abstimmung über letzte Details. Diese werden sukzessive n den nächsten Tagen bis zum Heimspiel gegen Würzburg veröffentlicht. Umfangreiche Informationen zum Konzept selbst und zu den Besonderheiten für den Stadionbesuch werden ebenfalls zeitnah veröffentlicht.“

Was passiert mit meiner Dauerkarte? Für jedes Spiel, das nicht vor vollen Rängen ausgetragen werden kann, erhalten Dauerkarteninhaber 1/17 ihres Kaufpreises zurück. Die Rückerstattung verläuft analog zu der Teil-Rückerstattung der Dauerkarten 2019/20 und beginnt aus Aufwands- und Organisationsgründen im Oktober. Weitere Informationen hierzu folgen. Die Plastikdauerkarten werden erst nach dem Heimspiel gegen Würzburg verschickt. Auch die digitalen Dauerkarten in der F95-App werden erst nach dem ersten Heimspiel der Saison sichtbar. Der Zutritt mit einer digitalen Tageskarte in der F95-App ist aber bereits ab dem Würzburg-Spiel möglich.

Welche Schutzmaßnahmen und Verhaltenshinweise gibt es? Die Fortuna hat ein umfassendes Hygienekonzept für die Heimspiele mit Zuschauern erarbeitet und befindet sich mit Ordnungs- und Gesundheitsamt in Abstimmung über letzte Details. Diese werden sukzessive in den nächsten Tagen bis zum Heimspiel gegen Würzburg veröffentlicht. Umfangreiche Informationen zum Konzept selbst und zu den Besonderheiten für den Stadionbesuch wurden nun auf der Homepage veröffentlich. Dort heißt es: „Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss in allen Bereichen zu jeder Zeit eingehalten werden.“ Und: „Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände herrscht Maskenpflicht. Am zugewiesenen Sitzplatz darf die Maske ausschließlich zum Essen und Trinken abgenommen werden.“