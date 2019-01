Erstes Liga-Tor für Fortuna: Sportvorstand Pfannenstiel prophezeite Ducksch seinen Premieren-Treffer

Augsburg Angreifer Marvin Ducksch hat Fortuna Düsseldorf beim 2:1-Sieg in Augsburg nach vorne gebracht. Fortunas neuer Sportvorstand scheint dem Stürmer Glück zu bringen.

Fortuna-Stürmer Marvin Ducksch war der glücklichste Mensch von Augsburg. Mit einem breiten Grinsen stapfte er nach dem Düsseldorfer 2:1-Sieg in die Kabinengänge der Arena. Übergezogen hatte der Schütze des 1:0 gegen die Kälte ein T-Shirt von Physio Thomas Gucek mit den Initialen „TG“. Ob das Torgarant heiße? „Nein, Torschützen-Gönig“, entgegnete Ducksch den wartenden Journalisten lachend. Der Makel des Null-Tore-Stürmers hatte in den vergangenen Wochen und Monaten wie ein fieses Geschwür mächtig auf seine Seele gedrückt. Nun wirkt er nach seinem Erfolgserlebnis davon befreit.

In der vergangenen Saison war er im Trikot von Holstein Kiel noch erfolgreichster Angreifer der zweiten Liga gewesen. In Düsseldorf hatte Fortunas Königstransfer die großen Erwartungen bislang nicht erfüllen können. „Ich hoffe, dass der Knoten bei mir jetzt geplatzt ist“, sagte der Angreifer. In der Vorbereitung auf die Rückrunde hatte sich „Duckschi“, wie er von seinen Mitspielern gerufen wird, schon gesteigert. Da waren ihm, dem von Trainer Friedhelm Funkel immer wieder Mut zugesprochen wurde, im Training schon einige gute Dinge gelungen. Beim Telekom-Cup traf er dann zweimal gegen Hertha. „Ich bin sehr glücklich, ich denke, es war der verdiente Lohn für meine Arbeit in der Vorbereitung“, sagte der 24-Jährige nun.