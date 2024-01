Verteidiger und Offensivspieler So erklärt Sportvorstand Allofs die nächsten beiden Winterzugänge von Fortuna

Im Fußballgeschäft muss man manchmal einen langen Atem haben. Oft kann man nicht die erste Chance nutzen, sondern muss abwarten, bis sich eine passende Gelegenheit bietet. So ist es auch bei den Winterzugängen von Fortuna gewesen. Denn in allen Fällen waren die Rheinländer schon länger am Ball, doch nun konnten sie auch zu einem Abschluss kommen.