„Eine richtig geile Truppe“ Wie Marlon Mustapha sein Startelf-Debüt bei Fortuna veredelte

Der Trainer jedenfalls ist mit seiner Entscheidung für die Leihgabe von Como 1907 zufrieden. „Marlon stand sehr lange in der zweiten Reihe. Ich weiß um Vincent Vermeijs Kopfballstärke und dass er den VfL Osnabrück sehr gut kann, aber ich habe diesmal auf Füße gesetzt“, erklärt Daniel Thioune. „Ich dachte mir: Marlon hat vielleicht doch ein Stück weit das Tor vor sich, mit seiner Unbekümmertheit. Das, was er dann gemacht hat, war vielleicht ein bisschen einfacher nach der Vorarbeit von Christos. Aber Marlon hat auch mit tollem Anlaufverhalten seine Aufstellung gerechtfertigt. Ich habe mich sehr für ihn gefreut heute, dass wir umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten und was er sich vorgenommen hat.“