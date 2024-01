Was der Verein dazu sagt Warum Fortuna-Zugang Mustapha Riesenärger mit der Justiz hat

Düsseldorf/Wien · Marlon Mustapha ist zu Zweitligist Fortuna gewechselt. Doch in seiner Heimat Österreich hat der 22-Jährige mächtig Ärger mit der Justiz. Was dem Offensivspieler von den Behörden vorgeworfen wird. Warum ihm schlimmstenfalls eine Haftstrafe droht. Was er selbst dazu sagt.

29.01.2024 , 14:55 Uhr

Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben 71 Bilder Foto: Moritz Mueller