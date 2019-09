Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf : Fortunas Marketing-Boss Steinforth möchte seinen Job zurück

Düsseldorf Der von Fortuna Düsseldorf freigestellte Marketing-Chef Alexander Steinforth wehrt sich gegen seinen Rauswurf. Am Freitagmorgen gab es vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf eine erste mündliche Verhandlung.

Steinforth erschien zu dem Kammertermin an der Seite seines Anwaltes Stephan Poetters. Auf der anderen Seite saßen neben ihrem Anwalt der Vorstandvorsitzende Thomas Röttgermann und Vorstand Christian Koke. Beide Parteien sehen sich in der Sache „nicht nah beieinander“, sie versicherten aber, dass erste Telefonate „gut im Ton verlaufen“ wären und sie eine einvernehmliche Lösung anstrebten. Auf Initiative von Richterin Annegret Haves wurde das Verfahren daraufhin mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung unterbrochen. Beide Seiten haben nun vier Wochen Zeit, sich zu einigen. Wenn es nicht dazu kommt, soll die Verhandlung am 25. Oktober an gleicher Stelle fortgesetzt werden.